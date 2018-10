Rencontre avec le jeune spadois de 19 ans aborde la finale de la Nascar européenne à Zolder dans la position de leader du classement Elite 2.

La Nascar Whelen Euro Series n’est certes pas le championnat le plus médiatisé sur le vieux continent mais il ne cesse de grimper au fil des saisons. Contre un budget oscillant entre 50.000 et 70.000€, un pilote peut dompter un muscle car américain sur une poignée de circuits européens, le tout dans une ambiance typiquement US faite de pom-pom girls, confettis et musique country.

Guillaume Deflandre fait partie des animateurs du championnat ayant reçu la bénédiction de la sacro-sainte NASCAR américaine. Reconnaissable à sa très belle combinaison aux couleurs de la bannière étoilée, ce Spadois issu du karting dispute déjà sa 4e saison dans cette compétition. Il n’est certes pas le plus connu des pilotes belges au départ mais cela ne l’empêche pas d’arriver à Zolder, théâtre de la finale du championnat 2018, en leader du classement Elite 2 avec deux unités d’avance sur le Français Ulysse Delsaux.

Sympathique, loquace et très ouvert (comme doit l’être tout pilote de Nascar), Guillaume s’est confié sans le moindre tabou à Les Sports + sur sa belle aventure dans la variante européenne de la plus célèbre des compétitions réservées aux stock-cars.