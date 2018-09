Moteurs Grand Prix de Saint-Marin: Dovizioso, tout en finesse Christian Lahaye

Il a 32 ans déjà et est présent en Moto GP depuis dix campagnes. Il a toujours terminé parmi les huit premiers du championnat mais ses lettres de noblesse sont une troisième position finale en 2011 et un titre honorifique de vice-lauréat l’an dernier. Andrea Dovizioso a rejoint Ducati en 2013 et poursuivra cette association sans nuages.

(...)