Quel est le comble pour Ferrari ? Faire grise mine face aux Flèches d’argent. Cette devinette est malheureusement le reflet du malaise traversant actuellement la Scuderia. Si la remontada de Sebastian Vettel conjuguée à la déroute de Lewis Hamilton s’apparente à un dernier coup de reins, on ne fait aucune illusion du côté de Ferrari et de son as de cœur allemand : ce n’est pas encore cette saison que les Rouges seront champions du monde.