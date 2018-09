Formule 1 Un grand Lewis Hamilton, un fils à papa pas si mauvais, Vettel peu inspiré: le débriefing du GP d'Italie Olivier de Wilde

Retour sur le GP d'Italie. Notre spécialiste Olivier de Wilde distribue les bons points et les mauvais points.



Feu vert



-Lewis Hamilton a fait la course parfaite et a su aller chercher une victoire peut-être décisive dans l’optique d’un 5e titre mondial. En saisissant l’opportunité de doubler Vettel dès le premier tour puis en maintenant la pression sur Kimi Raikkonen et en l’obligeant à taper dans ses pneus ce dont il a profité pour le doubler en fin de course. Avec trente points d’avances désormais sur Vettel, Lewis a fait un pas important vers une nouvelle couronne.



(...)