On ne l'a pas beaucoup vu à l'écran, mais Stoffel Vandoorne a sans doute disputé, dimanche à Mexico, l'un de ses plus beaux GP de F1.

Tout avait pourtant mal commencé. Quinzième sur la grille après la pénalité infligée à Romain Grosjean, notre compatriote a complètement loupé son départ et son premier tour. "En fait, je me suis retrouvé dernier," expliquait-il. "Mais j'ai ensuite entamé une belle remontée. J'ai effectué quelques très beaux dépassements. Nous avions bien préparé cette course et nous savions qu'il y avait moyen de marquer des points ici. Nous étions plus compétitifs qu'ailleurs."