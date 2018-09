De plus en plus pressenti pour être titularisé en Formule 1, le fils de Michael ne doit surtout pas se brûler les ailes.

Mick Schumacher fait plus que jamais les titres de l’actualité en sport automobile en cette fin d’été. L’Allemand de 19 ans aligne les victoires comme des perles en Formule 3 européenne et se dirige tout droit vers le titre.

Lors des six dernières tentatives, le fils de Michael est monté sur la plus haute marche du podium à cinq reprises. Déclic soudain ou coup de sorcellerie de Prema Racing, le rejeton du septuple champion du monde suscite la convoitise (et les aigreurs d’estomac) et son nom est cité à plus d’une reprise pour débuter en Formule 1 dès 2019, sans passer par la case F2.