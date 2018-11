L'équipier de Thierry Neuville ne veut retenir que le positif de cette saison.

Forcément, il est déçu. Le Liégeois ne pourra pas ramener la grand coupe promise à se petite fille.« Je suis désolé Myrtille, avec Thierry on a raté notre coup, » sourit le copilote. « Pourtant, on a tout tenté. Au départ de cette 22e spéciale, on est reparti sur le rythme du premier passage. Mais la petite averse tombée entre les deux boucles avait rendu la piste trois fois plus glissante. On a tapé une première fois puis on est arrivé dans un virage recouvert de boue. Il y avait une souche à l'extérieur que l'on a touchée et sur laquelle on a arraché la suspension. »

(...)