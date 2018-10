Auréolé de ses cinq titres, le Britannique doit se méfier de plusieurs teenagers qui klaxonnent…

Quand il a débuté sa carrière en Formule 1 il y a 11 ans, Lewis Hamilton aurait-il un jour pensé qu’il égaliserait le record de cinq titres décrochés par Juan Manuel Fangio ? On pensait que plus personne après Michael Schumacher n’arriverait à égaler voire à battre les cinq couronnes décrochées par le maestro argentin. Et pourtant, le Britannique l’a fait. "Pour moi, c’est très important d’être quintuple champion du monde au volant d’une Mercedes car Juan Manuel Fangio fut aussi champion avec des F1 de la marque", indique le Roi Lewis. "Ca provoque une drôle de sensation. J’ai encore du mal à réaliser."