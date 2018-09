Un GP au scénario malheureusement écrit d'avance et dont nous vous avions donné le tiercé dans l'ordre sur ce site hier après-midi.Valtteri Bottas n'a pas échappé à la consigne et a dû laisser sa première victoire de la saison à un Lewis Hamilton gêné et lui proposant de partager sa place sur la première marche du podium. Sebastian

Valtteri Bottas : « Une pole, un bon départ et une position de vainqueur jusqu'au 25e tour où on lui a demandé de s'effacer pour laisser passer Lewis Hamilton.

Le Finlandais ne cachait pas sa déception à l'arrivée : « C'est dur à accepter mais c'est comme cela. » Et c'est pour cela aussi que Mercedes l'a gardé... »Vettel a tenté de saisir sa chance mais n'a pu résister longtemps à Hamilton après les pitstops.

(...)