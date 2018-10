Pour la septième année consécutive, le Circuit des Amériques à Austin accueille ce week-end le Grand Prix des Etats-Unis. Depuis son apparition au calendrier en 2012, le COTA (Circuit of The Americas) redore le blason de la Formule 1 aux States, ce qui n'était pas une sinécure.

Des relations réussies, des échecs menant à des ruptures et puis des retrouvailles. Depuis la première course organisée aux Etats-Unis comme épreuve du championnat du monde de Formule 1, en 1959 à Sebring, la relation entre le pays de l'Oncle Sam et la catégorie reine du sport automobile s'apparente aux Feux de l'amour.

C'est bien connu, les Américains adorent le spectacle. Force est toutefois de constater qu'à ce niveau, la Formule 1 ne représente pas la meilleure source d'entertainment mais le dernier rabibochage en date tend à contrecarrer cette relation conflictuelle.

Avec le Circuit of The Americas, premier tracé permanent américain dessiné spécifiquement pour la catégorie reine, les Etats-Unis pensent avoir trouvé la (F)ormule (1).

(...)