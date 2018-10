Comme Marc Marquez en MotoGP, Lewis Hamilton adore le circuit des Amériques, théâtre dimanche du prochain GP de Formule Un.

En sept participations, le Britannique s’est imposé à six reprises aux États-Unis. Et depuis l’entrée dans l’ère turbo en 2014, le pilote Mercedes reste invaincu au Texas.

Nanti de 67 points d’avance au championnat du monde alors qu’il reste quatre GP et cent points à distribuer, le pilote le plus tatoué du paddock abordera l’une de ses épreuves fétiches avec l’étiquette d’archi-favori. D’autant qu’il gagne tout en ce moment alors que son unique réel rival, Sebastian Vettel, accumule les erreurs et les contre-performances aux commandes d’une Ferrari ne semblant soudainement plus au niveau de la Benz.

(...)