Dernier feu d’artifice de la saison, ce Grand Prix d’Abou Dhabi a débuté par une grosse frayeur pour Nico Hulkenberg et les millions de téléspectateurs.

Dès le premier tour, la Renault de l’Allemand s’est emmêlée les roues avec la Haas d’un Romain Grosjean qui, pour une fois, n’y était pour rien.

Un fait de course qui aurait pu tourner au drame. Après avoir volé dans les airs, la monoplace fumante s’est immobilisée à l’envers contre les barrières de protection. Et on a eu peur pour Hulk coincé, la tête en bas, par son Halo et incapable de sortir seul de son épave. Que se serait-il passé si la voiture avait pris feu et si une dizaine de commissaires n’avait pas rapidement pu la remettre à l’endroit ?

(...)