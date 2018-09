Formule 1 Cité comme troisième pilote Ferrari, Vandoorne aura besoin d'un miracle pour rester titulaire en F1 Olivier de Wilde

Le Belge et son manager explorent toutes les pistes possibles, d'abord en F1. La rumeur de réserviste Ferrari à la place de Daniil Kvyat? Nous n'avons pas pu la confirmer auprès de l'entourage de Stoffel pour l'instant, mais il s'agirait tout au plus d'une voie de garage...



L'avenir à moyen terme de Stoffel Vandoorne en F1 s'assombrit de jour en jour depuis l'annonce que McLaren ne prolongerait pas son contrat au-delà de 2018. Et les occasions manquées, comme encore ce samedi en qualifications à Singapour, n'arrangent évidemment pas les affaires du Belge qui a cependant disputé une bonne course dans les rues de Singapour. Mais une fois encore bien loin de la perf de son équipier Fernando Alonso.



Nous vous expliquons pourquoi les pistes se referment une à une pour le Courtraisien...



(...)