L'Espagnol à nouveau remonté après s'être fait accrocher par Stroll dans le premier tour : "C'est de la F1, pas du bowling !"

Fernando Alonso était à nouveau très mécontent après s'être fait exploser par la Williams de Lance Stroll dans le premier tour.

« Je suis plus déçu que fâché,» a-t-il déclaré après avoir rejoint plus tôt que les autres le carré d'interviews. "Je suis aux States depuis neuf jours pour disputer une course et après 600 mètres c'est déjà fini. On me met dehors ! On dit que cela fait partie de la course mais ça peut devenir un problème pour la FIA s’ils continuent à tolérer ce type de pilotage. Peut-être qu’ils attendent que quelque chose de grave se produise pour enfin intervenir. Je cours en WEC (ndlr : le championnat du monde d'endurance) avec des pilotes nommés amateurs et je n’ai jamais eu aucun problème. J’ai l’impression qu’il y a plus d’amateurs ici en F1 qu’ailleurs."