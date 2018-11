Il n’a été sacré champion du monde qu’à deux reprises, à ses débuts en 2005 et 2006 avec Renault. Mais avec un peu plus de chance et dix points de plus, Fernando Alonso compterait quatre ou cinq couronnes. Mais même s’il n’a pas le palmarès qu’il aurait mérité et aura raté sa sortie avec quatre années de galère chez McLaren, l’Espagnol est toujours considéré comme l’un des plus grands pilotes de la F1 et certainement des deux dernières décennies.

