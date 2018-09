Ce n'est pas encore fini, mais.. Après deux cuisantes défaites à Monza et Singapour alors qu'il avait pourtant toutes les cartes en mains pour s'imposer, Sébastian Vettel compte désormais 40 unités de retard sur Lewis Hamilton alors qu'il reste six courses et 150 unités à distribuer.

Les carottes commencent doucement à être cuites...

"Le championnat est plié", estime Bernie Ecclestone, l'ex-grand patron de la F1. "La question n'est désormais plus de savoir si Lewis va égaler les 5 titres de Juan-Manual Fangio, mais quand".

Ancien boss de la Scuderia Ferrari à l'époque où Ferrari accumulait les titres comme des perles avec "Schumi", devenu patron de son propre team puis aujourd'hui conseiller de Liberty Media, Ross Brawn estime lui aussi que " la victoire de Lewis à Marina Bay est un pas important, sinon l'avancée définitive, dans son duel pour le titre face à Vettel".

(...)