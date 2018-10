A l’occasion de la présentation de sa DS-Techeetah, le Nivellois évoque la saison à venir dans le championnat électrique.

Il y avait foule pour la présentation officielle du mariage entre l’équipe chinoise Techeetah et DS Automobiles. Si la Saison 5 du championnat 100 % électrique de la FIA sera un nouveau départ pour le team et son nouveau motoriste qui cohabiteront désormais sous un même toit non loin de Versailles, rien ne change côté pilotes. Le champion sortant Jean-Eric Vergne rempile aux côtés d’André Lotterer, meilleur rookie de la campagne précédente.