Notre compatriote Jérôme D’Ambrosio fait partie des pionniers n’ayant raté aucune édition de la Formule E, au même titre que le Brésilien Lucas Di Grassi ou que le Britannique Sam Bird. Pour ce nouveau départ, le pilote originaire de Grez-Doiceau a changé de team. À bientôt 33 ans (il les fêtera le 27 décembre), Jéjé rejoint les Indiens de Mahindra. Avec de nouvelles ambitions.

Jérôme, pourquoi avoir décidé de quitter l’écurie américaine Dragon Racing ?

"Après quatre années, disons que j’avais fait le tour. J’avais besoin de changer un peu d’air. Il faut avouer que sur les deux dernières saisons, on n’a pas eu les résultats espérés. Dragon est un des deux seuls teams privés. En 2016-2017, cela a été difficile. Et l’an dernier la situation ne s’est pas améliorée. J’avais déjà eu des contacts avec Mahindra par le passé. C’est une nettement plus grosse structure, avec un constructeur derrière. C’est un peu comme si je passais de Sauber à Red Bull en F1."

Quel est votre objectif pour cette saison 2018-2019 ?