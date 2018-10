Lommel Il a suffi d’un but pour replonger les Tubiziens en plein doute

Dans une rencontre guère emballante, il a suffi que Lommel ouvre la marque à la 53e pour que la rencontre soit pliée et que les Tubiziens plongent à nouveau en plein doute. Menés, les Sang et Or se sont montrés incapables de sonner la révolte. "Une fois menés, nous avons commencé à douter. On a essayé de pousser mais c’était maladroit. Nous ne sommes jamais parvenus à poser problème à une équipe de Lommel bien en place tant nous manquions de vitesse, de tranchant et de précision", concède Nicolas Gennarielli.

(...)