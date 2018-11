Olivier Labarre, nouveau directeur de la cellule Football, nous dresse ses priorités

Désormais à la tête de la cellule Football du SPF Intérieur, le nouveau directeur Olivier Labarre nous dresse ses priorités en matière de lutte contre la violence dans les stades.

Sur le plan de la sécurité, le nouveau directeur veut davantage de concertation avec la police et le personnel chargé du maintien de l’ordre dans les stades. "On veut notamment les former aux nouvelles normes et aux comportements qui doivent être sanctionnés au regard de la nouvelle loi Football. En matière d’échange d’information, un travail de concertation sera entamé avec les différents partenaires pour identifier ce qui peut être réalisé pour rendre l’échange encore plus efficace. Cela sera le cas, par exemple, pour ce qui concerne la communication des mesures d’interdiction de stades", précise Olivier Labarre.

(...)