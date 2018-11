Retour sur une nuit riche en émotions passée à Saint-Vith avec les supporters du héros national.

Pour une soirée, le village de Neundorf, situé non loin de Saint-Vith, est devenu le cœur ardent du rallye belge. Le fan club officiel de Thierry Neuville avait loué une grande salle pour permettre à qui le souhaitait de vivre en direct les dernières spéciales du Rallye d’Australie.

Avec entre 150 et 200 personnes présentes dont des politiciens locaux, des journalistes et évidemment des supporters, il y avait foule.

"Et encore, on espérait accueillir jusqu’à 450 personnes, nous a confié Mike Moutschen, le président du Official Thierry Neuville Supporters Club. La crevaison de Thierry lors de la 1re journée a dû en refroidir certains qui ont préféré rester chez eux. Mais le noyau dur des fans a répondu présent pour passer la nuit avec nous."

(...)