L’ambiance est bonne chez les Diablotins. Il suffit de voir les joueurs se charrier dans le lobby de l’hôtel de Tubize, où sont organisés les rendez-vous avec la presse, pour s’en rendre compte. C’est pour encore un peu plus renforcer ces liens que Johan Walem a décidé d’organiser un petit stage en Italie avant le match décisif en Suède. La rencontre amicale face aux Espoirs locaux sera donc une préparation parfaite avant de s’envoler vers le Grand Nord. "Ce sera un duel particulier pour moi", sourit Stéphane Omeonga (22 ans), sous contrat au Genoa. "En plus, nous allons jouer dans le stade de l’Udinese, où j’ai disputé mon deuxième match de Serie A. Je vais aussi jouer contre Andrea Favilli, que la Juventus a prêté à Gênes durant le dernier mercato. On n’a pas trop parlé du match dans le vestiaire mais je lui ai quand même demandé quelques infos sur les Espoirs italiens."