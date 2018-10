Football Standard-Bruges plus sexy que Liverpool-Manchester City Nicolas Christiaens

Le choc de Jupiler League était bien plus beau que celui de Premier League, ce dimanche.



"Quand c'est bien, il faut le dire", a-t-on souvent entendu dans notre jeunesse. Donc, quand à notre grande surprise, on vibre plus devant un match de Jupiler League que devant un Liverpool-Manchester City, on s'empresse de l'écrire !



(...)