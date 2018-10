Manque de réaction et d’orgueil, l’AFC Tubize glisse vers la crise

Shean Garlito n’a pas mâché ses mots au moment d’analyser la nouvelle défaite de Tubize. "J’avais rêvé d’un autre scénario pour mon retour, surtout qu’on avait réalisé une bonne semaine d’entraînement, avec beaucoup d’engagement. On s’était dit que ce serait bien d’afficher ce même engagement en match. Malheureusement, on n’a pas mis les ingrédients pour l’emporter. On a manqué d’agressivité sur les deux buts et sur l’ensemble du match."