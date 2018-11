© Photo News

FootballExclusif Révélations sur le Footgate: les vrais comptes de l'agent Veljkovic Gilbert Dupont

Dejan Veljkovic, l’un des plus importants agents de joueurs en Belgique, a déclaré à peine 4.529 euros de bénéfices l’an passé. Les années précédentes, il n’avait jamais déclaré plus de 28.000 euros. Et pourtant, Veljkovic possède 30 (!) comptes dans une banque à Genk. Et comme si ce n’était pas suffisamment suspect: (...)