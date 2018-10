En ce mercredi d’octobre, le centre-ville de Zurich est paisible. Le festival du film et Judi Dench, invitée d’honneur ce soir-là, ne perturbent pas l’étonnante tranquillité de l’un des poumons économiques du pays. Le trafic est calme et fluide dans les artères principales. Seul le bruit des nombreuses grosses cylindrées allemandes se fait entendre. "C’est différent de Bruxelles, hein ?", rigole René Weiler.

L’entraîneur du FC Lucerne nous avait fixé rendez-vous au Zürichberg Hotel, sur les hauteurs de la ville. La balade est jolie depuis le centre. On passe devant l’école polytechnique où Albert Einstein a été diplômé après avoir redoublé une année avant d’y enseigner. Juste avant d’arriver à l’hôtel, on aperçoit encore le centre d’entraînement de la Fifa. La vue sur le lac de Zurich est splendide. "J’habite un peu plus haut. C’est une superbe région. Lucerne n’est qu’à une heure de route. Et c’est encore plus beau que Zurich. Pour beaucoup, c’est même la plus belle ville de Suisse."

C’était parti pour 3 h 30 avec l’entraîneur de l’année 2017.

(...)