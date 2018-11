Face à l’Union, son dernier concurrent pour le gain de la première tranche, le FC Malines a signé son 8e succès de rang, et est donc assuré, sportivement, de disputer au minimum la finale pour la montée en D1A. Disposant du plus gros budget de la série, sa première place ne constitue pas vraiment une surprise. Ses joueurs, pour la plupart très expérimentés, pouvaient encore compter, vendredi soir, sur le soutien de 15 000 supporters et le stade, qui a subi un sérieux lifting ces derniers mois, sera à 100 % prêt d’ici la fin de l’année.

(...)