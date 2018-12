Jeudi après-midi dans un salon cosy de l’hôtel Van der Valck à Diegem, la BFFA, pour Belgian Federation of Football Agents, se dévoilait pour la toute première fois à la presse. On vous explique tout en 7 questions.

Pourquoi une fédération des agents maintenant ?

Salie par le Footgate ("Même s’il n’y avait que 8 agents sur tous les nombreux noms cités dans l’affaire", dixit De Preter), la corporation des agents belges veut redorer son image. "On veut montrer qu’il n’y a pas que des escrocs avides d’argent facile", explique Nenad Petrovic. Avec cette fédération, les agents belges veulent aussi se donner une voix qui porte dans les débats actuels sur les réformes proposées tous azimuts pour un football plus propre. Un football plus propre où beaucoup voudraient justement diminuer l’influence des agents.

Qui va gérer cette nouvelle fédération ?

(...)