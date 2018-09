Seize ans de carrière, 322 matches, 26 buts et 12 assists. Footballeur de l’année en 2006 aux États-Unis, trois fois vainqueur de la Gold Cup avec son pays (2005, 2007, 2013), double champion de Belgique avec le Standard et vainqueur de la Coupe des Pays-Bas à Twente, 67 sélections avec les USA et deux Coupes du Monde à son actif. Vous l’aurez reconnu, il s’agit bien du colosse américain, Oguchi Onyewu.

(...)