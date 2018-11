Les Football Leaks ont révélé que l’AS Monaco aurait profité du rachat du Cercle de Bruges, il y a un an et demi, pour contrer le fair-play financier. L’European Investigate Collaborations, dont fait partie le quotidien Le Soir, a analysé des documents transmis au journal allemand Der Spiegel qui mentionnent que le club français a utilisé le cercle brugeois, notamment pour réduire sa masse salariale et diminuer ses frais, afin de rentrer dans les clous de l’instance de réglementation européenne.

(...)