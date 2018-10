M COMME MANCHESTER

Mai 2015. Toute l’Europe n’a que son nom à la bouche. Plutôt que Liverpool ou le Paris SG, Memphis Depay s’engage à Manchester United. Le Néerlandais, 21 ans à l’époque, a marqué les esprits un an plus tôt au Brésil, où il est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la sélection batave. Il y retrouve Louis Van Gaal.

Mais, numéro 7 sur le dos, il ne marchera pas sur les traces de Jaap Stam ou Ruud Van Nistelrooy qui avaient eux aussi débarqué du PSV Eindhoven où lui avait éclos au moment du départ de Dries Mertens pour Naples en 2013. Son bilan y rimera avec insuffisant. Entre brouille avec Van Gaal au sujet de laquelle l’attaquant a promis "d’écrire un livre" et profond malaise personnel sous Mourinho avec une concurrence très épaisse (Martial, Mata, Rooney, Lingard ou Rashford).

