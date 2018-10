Si la majorité des yeux se tournent vers la Ligue A, où se concentrent les principales forces footballistiques du Vieux Continent, la Ligue des Nations ce n'est pas que ce Top 12. Les enjeux se trouvent également dans les échelons inférieurs. La Ligue B pourrait en effet accueillir dans deux ans des formations comme l'Allemagne, mal en point, ou les Pays-Bas. L'Angleterre n'est pas saine et sauve dans son groupe et peut se féliciter d'avoir dominé l'Espagne à Séville pour se donner un peu d'air.

Final Four, promotions et relégations : la Nations League dévoile petit à petit ses premiers verdicts. L'occasion de faire le point sur les derniers enjeux à un mois du money time.

Dans l'idée de proposer des rencontres à enjeux à la place des matches amicaux, l'UEFA offre des rencontres à enjeu pour les équipes plus modestes. Ces dernières ne se sont d'ailleurs pas privées d'en faire usage, Gibraltar remportant par exemple son premier match officiel, à l’extérieur de surcroît, samedi dernier, avant d'enchaîner avec un deuxième succès de rang ce mardi. La compétition est, on le voit, à tous les niveaux et au lendemain de l'avant-dernière journée de la phase de groupes, c'est l'occasion de faire le bilan sur la situation dans chaque ligue.