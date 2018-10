On peut être depuis plusieurs années le moteur de l'une des plus grandes équipes européennes et ne pas convaincre en équipe nationale. Non, il ne s'agit pas de Radja Nainggolan mais de Marco Verratti. Le petit Hibou est royal avec le Paris-Saint-Germain, mais à 26 ans il n'a toujours pas joué un rôle à la hauteur de son talent avec la Squadra Azzura.