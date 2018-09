Pas de Jamie Vardy, pas de Gary Cahill, pas d’Ashley Young : c’est peu dire que Gareth Southgate a opéré une sacrée cure de rajeunissement pour sa première sélection post-Coupe du Monde. À la place des deux vieux défenseurs, on retrouve Joe Gomez (Liverpool, 21 ans) et Luke Shaw (Manchester United, 23 ans). Des choix qui abaissent encore un peu plus la moyenne d’âge des Three Lions . Elle est aujourd’hui de 24,8 ans. Avec une moyenne de 26 ans, les 23 joueurs de l’Angleterre faisaient déjà partie des trois nations les plus jeunes du plateau de la Coupe du Monde.

