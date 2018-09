Nations League Célébration des joueurs suisses: fin de la polémique Aurélie Herman

C’est une affaire qui a la peau aussi dure que le seum en Suisse. Celle de la célébration de but orchestrée par Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri et Stefan Lichtsteiner après les buts inscrits par les deux premiers, dont les racines se situent au Kosovo, face à la Serbie lors du dernier Mondial.



Shaqiri, Xhaka et Lichsteinser ont été contraints de s’excuser pour leur célébration.



(...)