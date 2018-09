Il garde des sentiments très mitigés d’Anderlecht : il a connu des succès mais a aussi perdu de l’argent et un long procès. Il garde aussi des anecdotes marquantes de sa vie à Lokeren

Arnor Gudjohnsen n’est presque plus jamais revenu en Belgique. "Sauf quand Eidur jouait à Bruges, je suis venu une fois. Quelques semaines suffiraient pour reparler le néerlandais. J’aimais habiter Brussegem, près de Meise. On vivait dans la campagne entre les vaches, mais on était à dix minutes de Bruxelles."



(...)