Le mental: Retrouver la confiance

Après ses victoires en 2008, 2010 et 2012, l’Espagne semblait être au sommet pour longtemps. Mais, en 2014, le cataclysme néerlandais (avec cette tête renversante de Robin Van Persie), puis l’élimination par l’Italie à l’Euro 2016 et, enfin, la sortie de piste contre la Russie deux ans plus tard ont plongé le pays dans une torpeur qu’il n’avait plus connue depuis la fin des années 2000.

(...)