Ses 168 matches font de lui le Bundestrainer le plus capé de l’histoire de la Mannschaft. Ses douze ans de règne font de lui le sélectionneur le plus anciennement en poste de la planète derrière l’Uruguayen Oscar Tabarez, nommé quatre mois avant lui. Et même l’incroyable série de mauvais résultats dans ce qui pourrait devenir en cas de défaite ce soir en France la pire année de l’histoire du football allemand ne parvient pas à déboulonner Joachim Löw.

