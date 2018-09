Avec l’arrivée de Bernd Storck, certains bannis pourraient revenir au premier plan

Frank Defays avait décidé, une semaine avant sa mise à l’écart, de placer plusieurs joueurs dans le noyau B. Parmi ceux-ci, on retrouvait Alex Damjanac, Mario Jelavic (deux poulains des investisseurs), Noam Debaisieux (l’un des chouchous de Jürgen Röber), Babacar Dione (un jeune du Futuro) et Andres Sarmiento (un Colombien débarqué de nulle part, jugé insuffisant et pourtant toujours là). Cette décision aurait provoqué, entre autres, la chute du Namurois.

(...)