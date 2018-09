Bienvenue sur Les Sports +, le nouveau site 100% sports de la DH. Vous pourrez y consulter l'intégralité de nos articles sports et le meilleur de l'expertise DH. Le mode d'emploi? C'est ici.



Le mercato a livré ses verdicts. Dont un qui a refroidi l’enthousiasme des supporters anderlechtois: on ne verra plus Lazar Markovic en Pro League (ou en tout cas pas dans les prochains mois).

C’est regrettable: le Serbe est un joueur de grande classe, qui aurait apporté une plus-value à notre championnat.

(...)