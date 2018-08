Bienvenue sur Les Sports +, le nouveau site 100% sports de la DH. Vous pourrez y consulter l'intégralité de nos articles sports et le meilleur de l'expertise DH. Le mode d'emploi? Deux Belges en tête de la Ligue 1 ? La situation a le don d’amuser Thomas Meunier . Que le Paris SG ait commencé son championnat par trois victoires n’est pas étonnant. Que Dijon, qu’a rejoint Laurent Ciman, en ait fait de même reste plus surprenant.

En s’imposant à Montpellier (1-2) puis contre Nantes (2-0) et enfin, de manière spectaculaire à Nice (0-4), les Bourguignons se sont affirmés comme une petite sensation en ce début de saison. “On a engrangé de la confiance et on peut s’appuyer sur des matches références mais le risque d’enflammade existe. Si on perd notre discipline, cela deviendra vite compliqué”, a averti l’entraîneur Olivier Dall’Oglio au sujet d’un groupe qui surfe sur sa 11e place de l’an dernier, soit le meilleur classement de l’histoire d’un club peut-être jeune mais structuré autour d’un vrai projet. Présentation.

