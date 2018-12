Lorsque Mbaye Leye a quitté le Canonnier ce mercredi après l’élimination de l’Excel Mouscron au bout des 120 minutes et de la séance de tirs au but, il soufflait : "Je n’ai plus de jus." Une phrase qui se justifiait pleinement vu la débauche d’énergie de toute l’équipe hurlue qui a été réduite à dix en début de seconde période.

Et plus particulièrement pour le Sénégalais qui revenait après son souci d’épaule. "Depuis le début de saison, je n’ai pas vraiment de chance. J’ai d’abord eu ce problème aux adducteurs et puis ce souci d’épaule. J’ai pris bien le temps de me retaper pour revenir au meilleur de ma forme."

L’attaquant doit faire face aussi à un autre qui touche au physique : l’âge. Le Sénégalais a fêté samedi dernier son 36e anniversaire.

(...)