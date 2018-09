"Le violet ? Pour moi, c’est mauve." Aaron Leya Iseka explose d’un rire sonore qui se fait davantage entendre dans le lobby de l’hôtel de Tubize que son filet de voix grave qui tourne parfois au murmure. S’il ne parle pas forcément très fort, l’attaquant le fait souvent avec beaucoup de justesse.

Lucide sur son évolution, sur sa marge de progression aussi, le Bruxellois a définitivement quitté Anderlecht cet été pour signer quatre ans à Toulouse avec à la clé quatre titularisations (une défaite et trois victoires) pour un but. Un club où tout semble réuni pour qu’il prenne définitivement son envol.

Aaron, pourquoi avoir opté pour Toulouse alors que de nombreux autres clubs étaient intéressés ?

"J’ai parlé avec Alain Casanova, l’entraîneur. Son style de jeu qui s’inspire de l’Espagne m’a beaucoup attiré. Il m’a parlé du projet qui allait se mettre en place. C’était un challenge qui m’a directement donné envie. Avec mes représentants, on a pensé que c’était la meilleure solution. C’est un tout. Là, je joue tous les matches, je suis dans un bon club, dans une belle ville, en Ligue 1, un championnat fréquenté par de plus en plus de gros joueurs. Pour progresser, c’est l’idéal."

(...)