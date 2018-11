À 17 ans, il était l’un des grands espoirs du RSCA et courtisé par les grosses écuries anglaises et italiennes. À 22 ans, il est au chômage et à la recherche d’un club en Belgique après avoir vécu quatre saisons de galère à Udinese.

Le milieu offensif Nabil Jaadi a fait une terrible plongée dans l’enfer du football business, entre magouilles, mensonges et une incroyable malchance. "Aujourd’hui, j’ai envie d’en parler, notamment pour éviter que d’autres jeunes tombent dans le même piège." Monologue.

Anderlecht (juin 2012 à janvier 2014) : "Choisis entre Arsenal, Liverpool et Milan"

"En janvier 2014, j’avais 17 ans. Il me restait 6 mois de contrat à Anderlecht. J’étais dans le noyau A mais je ne jouais pas. Tant que je ne prolongeais pas mon contrat, le club refusait de me faire jouer. Au départ, je pensais rester au Sporting mais il s’est passé des choses bizarres pendant ce mercato de janvier. Mon agent à l’époque, c’était Christian Negouai. Mais à Anderlecht, on m’a dit : ‘Si tu veux négocier avec nous, pour prolonger ton contrat ou pour un transfert, il faut prendre Mogi (Bayat).’ J’étais jeune et j’ai directement accepté, surtout que Mogi avait une bonne cote. S’il fallait juste changer d’agent pour dégager mon avenir, j’étais d’accord. Anderlecht me proposait de prolonger pour cinq ans mais on me disait que Besnik Hasi n’était pas fan de moi. Il ne restait que quelques jours dans ce mercato et j’ai rencontré Mogi. Il est arrivé avec quatre offres : Arsenal, Liverpool, l’Inter et l’AC Milan. Pas Udinese donc. Il m’a dit : ‘Tu choisis ton club et j’arrange tout.’ J’ai opté pour Arsenal, un club qui m’avait toujours fait rêver et qui osait lancer des jeunes. Je pensais vraiment que j’allais signer là-bas. Les jours avançaient et rien ne se passait. Jusqu’au dernier jour du mercato. Mogi me téléphone et me dit : ‘Viens, on va en Italie et tu vas signer à Udinese.’ Il m’a dit qu’Udinese payait beaucoup plus qu’Arsenal et qu’Anderlecht n’acceptait donc que l’offre des Italiens. J’étais jeune, je ne connaissais rien de tout ça. Je partais en Serie A, j’étais content quand même. Au final, Udinese a payé un peu plus d’un million d’euros pour moi. C’est énorme pour un jeune qui n’a jamais joué en pro et qui n’avait plus que six mois de contrat…"

Udinese (janvier 2014 à janvier 2015) : "J’avais 45 appels en absence sur mon gsm"

"Mogi m’avait dit (...)