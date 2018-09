Si Modric mérite amplement son titre, l'équipe type de l'année demeure incompréhensible. Retour sur une soirée paradoxale.

Enfin ! Onze années maintenant que le meilleur joueur FIFA, qui a fusionné avec le Ballon d'Or pendant cinq ans, se départage entre deux hommes : Messi et Ronaldo. Cette hégémonie a fait place à une certaine lassitude. 2018 marque donc le saut du changement et Modric a soulevé le trophée du meilleur joueur FIFA de l'année. Pour l'ensemble de son œuvre, le génie croate est un magnifique vainqueur et son sacre ne souffre d'aucune contestation. Si Ronaldo n'a pas démérité, le trophée cette année devait changer de mains. Dans les autres catégories, la victoire de Deschamps est plus que logique après sa victoire en Coupe du Monde.



(...)