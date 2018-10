Le Club Bruges n’a pas encore trouvé le dernier rempart qui gagne des points

Parce que, toutes compétitions confondues, il ne gagne plus depuis cinq matches, parce qu’il n’est plus capable de conserver un avantage - contre Wasland-Beveren et à Saint-Trond -, parce que son attaque galvaude trop d’occasions, que sa défense est devenue poreuse, parce qu’il ne se montre plus constamment dominateur dans le jeu, le Club Bruges traverse une zone de turbulences. "C’est la première fois en seize mois que cela va moins bien, déplore Ivan Leko. Il est difficile de s’imposer contre un adversaire costaud quand plusieurs de vos joueurs ne culminent pas à leur meilleur niveau."

(...)