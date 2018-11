Un commentaire de Miguel Tasso.

Et si, en plus d’une plus grande justice sportive, le VAR apportait une nouvelle dimension aux retransmissions télévisées ? Déjà, il confère un petit côté thriller à certaines phases de jeu lorsque l’arbitre, oreillette collée au tympan, arrête la rencontre et s’en va vérifier les ralentis vidéos dans son isoloir de haute technologie.

(...)