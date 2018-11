Critiqué pour son manque d’assiduité dans le repli, Dodi raconte sa mue.

Chez lui, les sourires sont des ponctuations. Les rires communicatifs. Et le discours empreint de maturité ; de recul sur son évolution. Dans la carrière de Dodi Lukebakio revenait jusqu’ici une réserve entourant son manque de travail défensif. Le verbe se conjugue désormais au passé, l’ailier l’a prouvé en Suède où il a défendu comme rarement, tout en marquant. Conscient de cette évolution, le gaucher s’est longuement confié sur le sujet.

Dodi, est-ce que vous avez revu votre match contre la Suède ?

"Oui. Et j’en ai pensé quoi ? J’ai quand même défendu hein ! (Il explose de rire.) Il y a des matchs où il faut défendre. Je suis un joueur de côté, ce qui demande beaucoup d’efforts. Il y a certainement des matchs où il faut plus défendre qu’attaquer, ce qui ne me pose pas de problèmes aujourd’hui. Cela fait partie de l’apprentissage. Je n’ai plus de problèmes avec cela, j’avais des difficultés avant. Quand vous êtes jeune, cela ne demande pas les mêmes exigences qu’en pro. Aujourd’hui, j’ai appris et cela ne me pose aucun problème et je l’ai fait avec plaisir parce que je savais que cela allait bénéficier à toute l’équipe pour la qualification."

Beaucoup défendre ne vous a pas empêché de marquer, là-bas.

(...)