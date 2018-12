La lutte pour le Ballon d’or 2018 décerné ce lundi soir s’annonce très ouverte. Tour d’horizon des forces et des faiblesses des principaux prétendants.

Le plus : ses performances individuelles et collectives sont à rapprocher de celles de Varane. Étincelant en Ligue des Champions, élu meilleur joueur de la Coupe du monde même s’il n’a pas forcément brillé à chaque match, le Croate a atteint une forme de plénitude. Incarnant aussi une autre idée du jeu après le règne de deux des plus grands buteurs de l’histoire.

(...)