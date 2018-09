En attendant le derby bruxellois de ce jeudi entre Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise, cinq clubs de D1A ont été éliminés dès leur entrée en lice en Coupe de Belgique. Ce n'était jamais arrivé depuis la réforme du championnat en 2009-2010. La magie de la Coupe existe-t-elle finalement toujours chez nous ?



La Coupe de Belgique fait régulièrement l'objet de critiques pour le manque de spectacle qu'elle offre et un format qui a, pour beaucoup, énormément à envier à ses voisines. A ce niveau, c'est essentiellement la protection des clubs de D1A qui pose question, puisque ces derniers ne peuvent pas s'affronter en seizièmes de finale, là où en Angleterre, entre autres, on n'hésite pas à ouvrir totalement le tirage au sort dès l'entrée en lice des ténors.



(...)